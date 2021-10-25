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واشنطن تتعهّد "مواصلة الدفع باتّجاه دولة القانون" في تركيا بعد تهديد إردوغان بطرد سفيرها (أ.ف.ب)

Lebanon 24
25-10-2021 | 23:37
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