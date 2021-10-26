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أخبار عاجلة
بيان "قمة الشرق الأوسط الأخضر": اتفق القادة على تشكيل فرق عمل مشتركة وعقد القمة بشكل دوري
Lebanon 24
26-10-2021
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01:34
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