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‏الحكومة الألمانية: نشعر بالحيرة إزاء تصريحات أردوغان بشأن طرد دبلوماسيين غربيين

Lebanon 24
26-10-2021 | 00:30
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