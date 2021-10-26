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بيان "قمة الشرق الأوسط الأخضر": القادة اتفقوا على أهمية العمل سويا لتحقيق أهداف المبادرة

Lebanon 24
26-10-2021 | 01:30
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