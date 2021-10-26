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مسؤول بارز بالأمم المتحدة: الأموال المطلوبة لإطعام الملايين في اليمن قد تنفد خلال الأسابيع المقبلة

Lebanon 24
26-10-2021 | 04:00
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