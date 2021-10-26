أخبار عاجلة

النائب عاصم عراجي لـ"صوت كل لبنان": مصرف لبنان دفع 60 مليون دولار لمستوردي الدواء وسيقومون بتأمين أدوية الأمراض السرطانية والأدوية المستعصية بأسرع وقت

Lebanon 24
26-10-2021 | 09:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
النائب عاصم عراجي لـ"صوت كل لبنان": سنبدأ بالجرعة الثالثة المعزّزة لمن هم فوق الـ 70 إضافة للعاملين في القطاع الطبي وهي ستكون اختيارية
lebanon 24
26/10/2021 14:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة بحثت بإمكان إعطاء مصرف لبنان سلفة 200 مليون دولار لوزارة الطاقة لحل مسألة الفيول للكهرباء
lebanon 24
26/10/2021 14:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24
البراكس يكشف عن مخاطر توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار للشركات لاستيراد البنزين
lebanon 24
26/10/2021 14:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع النائب سليم خوري حاجات منطقة جزين الانمائية والتطورات السياسية وأهمية بدء التدقيق المالي الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان
lebanon 24
26/10/2021 14:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:22 | 2021-10-26
14:15 | 2021-10-26
14:10 | 2021-10-26
14:08 | 2021-10-26
13:50 | 2021-10-26
13:46 | 2021-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website