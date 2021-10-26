الرئيس سعد الحريري عبر "تويتر": الاعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقاً للمثول امام مديرية المخابرات يقع ايضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد الى مزيد من الانقسام

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