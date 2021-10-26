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رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: لا رجوع عن تنفيذ خطة النقل التي توفّر 40 في المئة على العمال ونصرّ على الإضراب إلى حين إيجاد الحلول البديلة وسنرفع الوتيرة ليسمع المسؤول ويعي ضرورة ما اتفق عليه

Lebanon 24
26-10-2021 | 09:50
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