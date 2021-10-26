رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: لا رجوع عن تنفيذ خطة النقل التي توفّر 40 في المئة على العمال ونصرّ على الإضراب إلى حين إيجاد الحلول البديلة وسنرفع الوتيرة ليسمع المسؤول ويعي ضرورة ما اتفق عليه

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