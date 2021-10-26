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ميقاتي رأس اجتماعا تحضيرا لمشاركة لبنان في قمة الرؤساء ضمن فاعليات "مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26" في 1 و2 تشرين الثاني

Lebanon 24
26-10-2021 | 09:54
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