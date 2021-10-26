عون: اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض مع صندوق النقد ما زالت تقوم بعملها ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان وعليه العودة الى الاجتماع سريعا

Lebanon 24