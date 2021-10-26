أخبار عاجلة

وهاب: تطورات إيجابية كبيرة عربياً من اليمن إلى سوريا هل يستفيد منها لبنان أم يبقى غارقاً بتفاصيله التافهة والسخيفة وبنقاشات كرهنا سماعها؟

Lebanon 24
26-10-2021 | 05:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وهاب: هل سيستفيد لبنان من التطورات "الإيجابية" عربياً؟
lebanon 24
27/10/2021 08:32:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: سوريا خطّطت لتفجير اللبنانيين واحتلت بلدنا ولدينا معتقلون في سجونها، كما أنها اغتالت قياداتنا وقصفت لبنان ودمّرته، وأنا أعتبر أن هناك مشكلة كبيرة مع هذا النظام الذي يرفض ترسيم الحدود
lebanon 24
27/10/2021 08:32:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: اللبنانيون ينتظرون منا معالجة جميع المشاكل خصوصًا الكبيرة منها
lebanon 24
27/10/2021 08:32:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وئام وهاب: أتمنى أن يبقى بيت الحريري مفتوحاً وميقاتي لديه امكانية أكثر في المرحلة المقبلة أن يتحمل مسؤولية السُنة في لبنان (الجديد)
lebanon 24
27/10/2021 08:32:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:06 | 2021-10-27
23:17 | 2021-10-26
19:27 | 2021-10-26
19:27 | 2021-10-26
19:26 | 2021-10-26
19:22 | 2021-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website