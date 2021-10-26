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وصول البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في هذه الأثناء الى السراي الكبير للقاء الرئيس نجيب ميقاتي.

Lebanon 24
26-10-2021 | 08:56
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