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بدء الإجتماع بين الرئيس ميقاتي والبطريرك الراعي في حضور أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمسؤول الإعلامي في البطريركية المارونية وليد غياض.

Lebanon 24
26-10-2021 | 09:05
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