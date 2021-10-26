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أخبار عاجلة
مسؤول في البنتاغون: نعتقد أن "داعش والقاعدة" في أفغانستان يعتزمان تنفيذ هجمات خارجية
Lebanon 24
26-10-2021
|
10:23
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