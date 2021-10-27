السفير اليمني: سأتوجه الى الخارجية اللبنانية لتقديم رسالة احتجاج على تصريحات وزير الإعلام ونستنكر ما ورد ونأمل أن لا تؤثر تصريحاته على العلاقات الثنائية بين البلدين

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