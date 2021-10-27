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أردوغان: على السفراء العاملين لدى تركيا معرفة عواقب الأمور جيدًا وكل من لا يعلم ذلك قمنا بتذكيره بالمادة 41 من اتفاقية فيينا

Lebanon 24
27-10-2021 | 04:01
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