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ميقاتي يرأس اجتماعا في حضور وزير الطاقة يشارك فيه المدير الاقليمي للبنك الدولي والوفد المرافق والوزير السابق نقولا نحاس في السراي وهو مخصص للبحث في شؤون قطاع الطاقة

Lebanon 24
27-10-2021 | 04:30
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