ميقاتي يرأس اجتماعا في حضور وزير الطاقة يشارك فيه المدير الاقليمي للبنك الدولي والوفد المرافق والوزير السابق نقولا نحاس في السراي وهو مخصص للبحث في شؤون قطاع الطاقة

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