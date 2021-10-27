أخبار عاجلة

قرداحي: أنا لم أخطئ بحق أحد كي أعتذر

Lebanon 24
27-10-2021 | 05:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
هذا ما قاله قرداحي عن امكانية الاعتذار
lebanon 24
28/10/2021 00:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تصريحات قرداحي... الخارجية السعودية تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج
lebanon 24
28/10/2021 00:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع: المطالبة باستقالة قرداحي أمر يمس السيادة الوطنية
lebanon 24
28/10/2021 00:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية جديدة تُعلّق على تصريحات قرداحي... وتستدعي القائم بالأعمال اللبناني لديها
lebanon 24
28/10/2021 00:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:40 | 2021-10-27
15:36 | 2021-10-27
15:35 | 2021-10-27
15:14 | 2021-10-27
15:11 | 2021-10-27
14:56 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website