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مصر للطيران تقول إنه تم العثور على رسالة تهديد على متن طائرة متجهة لموسكو وعادت الطائرة إلى القاهرة

Lebanon 24
27-10-2021 | 07:24
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