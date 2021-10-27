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رئيس الوزراء الياباني: الأنشطة التي تنتهك سيادة اليابان مستمرة في بحر الصين الشرقي

Lebanon 24
27-10-2021 | 10:26
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