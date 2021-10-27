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موقع أكسيوس الأميركي: بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي معارضة واشنطن قرار إسرائيل بناء 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
27-10-2021 | 11:07
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