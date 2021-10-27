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أخبار عاجلة
واشنطن تحض طهران على إبداء "حسن نية" بعد الاتفاق على استئناف محادثات فيينا النووية (العربية)
Lebanon 24
27-10-2021
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14:52
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