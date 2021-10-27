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مصادر في مجلس الأمن الدولي للجزيرة: مشروع البيان جاء بعد اعتراض روسيا على أي إدانة لإجراءات الجيش السوداني

Lebanon 24
27-10-2021 | 17:50
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