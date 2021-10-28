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درباس لـ"صوت كل لبنان": الرئيس دياب التزم بالصمت وكان يشعر بالمرارة ولا يعبّر عنها وقال لنا كلاماً واضحاً أنّه لن يدخل بالسجال السياسي وقال "أنا أريد حقي بالقانون"

Lebanon 24
28-10-2021 | 01:33
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