وزير العمل مصطفى بيرم لـ"الجديد" : جرى الاتفاق امس على ان يكون بدل النقل اليومي لموظفي القطاع الخاص يساوي بدل النقل لموظفي القطاع العام وقيمته لن تكون اقل من 60 الف ليرة يومياً

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