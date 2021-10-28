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وزير العمل مصطفى بيرم لـ"الجديد" : جرى الاتفاق امس على ان يكون بدل النقل اليومي لموظفي القطاع الخاص يساوي بدل النقل لموظفي القطاع العام وقيمته لن تكون اقل من 60 الف ليرة يومياً

Lebanon 24
28-10-2021 | 03:16
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