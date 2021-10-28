وكيل المدعى عليه الوزير السابق نهاد المشنوق سيتقدم بعد قليل بدعوى مخاصمة الدولة وبالتالي ترفع يد المحقق العدلي عن ملاحقة المشنوق حتى البت بها (الجديد)

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