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وكيل المدعى عليه الوزير السابق نهاد المشنوق سيتقدم بعد قليل بدعوى مخاصمة الدولة وبالتالي ترفع يد المحقق العدلي عن ملاحقة المشنوق حتى البت بها (الجديد)

Lebanon 24
28-10-2021 | 04:00
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