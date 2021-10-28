الرئيس عون اطلع من وزير الخارجية على نتائج قمة دول عدم الإنحياز التي انعقدت في بلغراد والمواضيع المطروحة في قمة المناخ التي تعقد في اليومين المقبلين في مدينة غلاسكو في إسكتلندا

Lebanon 24