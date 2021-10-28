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بري طالباً الاسراع في المناقشات: الرئيس ميقاتي مضطر للمغادرة اليوم للمشاركة في مؤتمر في الخارج لذلك اريد الانتهاء اليوم من جدول الاعمال

Lebanon 24
28-10-2021 | 04:22
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