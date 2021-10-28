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بري ردًا على النائب سيزار أبي خليل: "أنت مش حريص أكثر مني على رئيس الجمهورية"

Lebanon 24
28-10-2021 | 05:19
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