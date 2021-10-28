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أبو الحسن: المجلس يعمل منذ أكثر من سنة بطاقة ١١٧ نائباً وبالتالي لا يجوز تجزئة القانون وإلا ندخل بطريقة باطنية بمحاولة ضرب الانتخابات

Lebanon 24
28-10-2021 | 05:34
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