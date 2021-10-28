باسيل: تعديل الدستور أو تفسيره يتطلّب أكثرية الثلثين في المجلس النيابي و"إلن أصولن" والتعديل مرفوض ويشكّل مادة طعن إضافي بالأمر الذي سنتقدّم به

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