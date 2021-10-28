أخبار عاجلة

الرئاسة الفرنسية: على الحكومة الأسترالية اقتراح "إجراءات ملموسة" لإعادة تعريف أسس علاقات باريس وكانبيرا

Lebanon 24
28-10-2021 | 06:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفرنسية: جونسون أعرب لماكرون عن رغبته في إعادة إرساء علاقات تعاون أفضل بين لندن وباريس
lebanon 24
29/10/2021 00:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: واشنطن وباريس توافقا على الاستمرار بالتعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك
lebanon 24
29/10/2021 00:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
‬⁩ أكسيوس عن مصادر: البرهان أشار في اجتماع مع فيلتمان لاحتمالية أن يأخذ الجيش إجراءات بسبب التوترات مع الحكومة
lebanon 24
29/10/2021 00:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسية يقول إن المؤتمر الذي ستستضيفه باريس في تشرين الثاني يهدف إلى دعم خطة لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا
lebanon 24
29/10/2021 00:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:00 | 2021-10-28
16:54 | 2021-10-28
16:54 | 2021-10-28
16:29 | 2021-10-28
16:15 | 2021-10-28
16:10 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website