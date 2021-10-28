أخبار عاجلة

معلومات للـ"ال بي سي": محكمة الإستئناف المدنية في بيروت قبلت طلب الردّ المُقدّم من وكلاء الموقوفين في أحداث الطيونة لرفع يدّ القاضي عقيقي عن الملف

Lebanon 24
28-10-2021 | 06:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الجيش: مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها في أحداث الطيونة وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية
lebanon 24
29/10/2021 00:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو تقرر بعد التدقيق في الملف اخلاء سبيل جميع العاملين في الجمارك الموقوفين في ملف "نظام نجم"
lebanon 24
29/10/2021 00:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات جديدة عن أحداث الطيونة.. هذا ما كُشف عن دور الجيش هناك
lebanon 24
29/10/2021 00:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا جديد التحقيقات في أحداث الطيونة.. كم بلغ عدد الموقوفين؟
lebanon 24
29/10/2021 00:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:00 | 2021-10-28
16:54 | 2021-10-28
16:54 | 2021-10-28
16:29 | 2021-10-28
16:15 | 2021-10-28
16:10 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website