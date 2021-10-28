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الرئيس عون: لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعلى القيام بما يساهم في وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب شعبه

Lebanon 24
28-10-2021 | 09:30
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