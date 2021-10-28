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وزير الطاقة السوري: ستكون الشبكة جاهزة لنقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان في نهاية هذا العام

Lebanon 24
28-10-2021 | 09:49
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