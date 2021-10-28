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أخبار عاجلة
متحدثة باسم الخارجية الأميركية لـ"الحرة": إدارة بايدن تعارض بشدة توسيع المستوطنات
Lebanon 24
28-10-2021
|
10:12
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