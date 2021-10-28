أخبار عاجلة

متحدثة باسم الخارجية الأميركية لـ"الحرة": إدارة بايدن تعارض بشدة توسيع المستوطنات

Lebanon 24
28-10-2021 | 10:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: إدارة بايدن ملتزمة بالنهج الديبلوماسي في ما يتعلق بالمفاوضات حول ملف إيران النووي
lebanon 24
29/10/2021 00:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: ندعو إلى الهدوء وتخفيف التوتر في لبنان (الحرة)
lebanon 24
29/10/2021 00:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ندين هجوم الحوثيين على مطار الملك عبد الله في جازان جنوب السعودية (الحرة)
lebanon 24
29/10/2021 00:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: قلقون حيال التقارير الواردة من تونس حيال محاكمة صحفيين في المحاكم العسكرية وأوضاع حقوق الإنسان (الحرة)
lebanon 24
29/10/2021 00:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:00 | 2021-10-28
16:54 | 2021-10-28
16:54 | 2021-10-28
16:29 | 2021-10-28
16:15 | 2021-10-28
16:10 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website