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المكلف بمهام وزارة الخارجية السودانية: ليست هناك نية لاستمرار الحكم العسكري في البلاد وبعد إجراء الانتخابات ستنتقل البلاد إلى وضع ديمقراطي كامل

Lebanon 24
28-10-2021 | 10:29
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