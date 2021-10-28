أخبار عاجلة

وزير الطاقة اللبناني وليد فياض لـ"الميادين": سوريا أعطت الأولوية لاستثمارات لبنان من أجل مساعدته والأردن أعطاناً أسعاراً مقبولة بالنسبة إلى لبنان

Lebanon 24
28-10-2021 | 12:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تعليقاً على اتفاقية الكهرباء.. فياض: سوريا أعطت الأولوية لاستثمارات لبنان
lebanon 24
29/10/2021 00:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة وليد فياض: سيتم تأمين المازوت للمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية من ضمن الكميات المدعومة المحددة للقطاعات الأساسية
lebanon 24
29/10/2021 00:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اطّلع من وزير الطاقة والمياه على نتائج المحادثات التي أجراها في القاهرة وعمان لاستجرار الطاقة الكهربائية الى لبنان عبر الأردن وسوريا
lebanon 24
29/10/2021 00:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
علي زار وزير الطاقة وبحثا في ملف استجرار الغاز والكهرباء: سوريا لم ولن تألو جهدا لمساعدة لبنان
lebanon 24
29/10/2021 00:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:00 | 2021-10-28
16:54 | 2021-10-28
16:54 | 2021-10-28
16:29 | 2021-10-28
16:15 | 2021-10-28
16:10 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website