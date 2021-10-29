اصطدام مركبة بالفاصل الاسمنتي على اوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت قرب مطعم الطيب الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)

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