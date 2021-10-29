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روسيا اليوم عن وسائل إعلام: الجيش التركي قصف بالمدفعية منطقتين سكنيتين شمال محافظة حلب

Lebanon 24
29-10-2021 | 04:05
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