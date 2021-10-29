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جيش العدو يأمر سكان مناطق حدودية مع لبنان بالبقاء في المنازل إثر حادث أمني (روسيا اليوم)

Lebanon 24
29-10-2021 | 12:46
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جيش العدو يأمر سكان مناطق حدودية مع لبنان بالبقاء في المنازل إثر حادث أمني (روسيا اليوم)
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29/10/2021 22:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
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