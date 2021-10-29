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وكالة الغذاء والدواء الأميركية تسمح بالإستخدام الطارئ للقاح فايزر ضد كورونا للأعمار بين 5 و12 عاماً

Lebanon 24
29-10-2021 | 15:13
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