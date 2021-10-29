أخبار عاجلة

انقطاع خدمة الاتصالات قبل ساعات من تظاهرات 30 تشرين الاول

Lebanon 24
29-10-2021 | 18:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تظاهرات في العراق في الذكرى الثانية لانطلاق احتجاجات تشرين الاول (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/10/2021 04:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
القرم جال في شركة "تاتش": الأولوية لعدم انقطاع خدمة الاتصالات والانترنت
lebanon 24
30/10/2021 04:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عاصفة شمسية وتحذير من توهج "كبير" قد يضرب الأرض.. وخطر من انقطاع الاتصالات والكهرباء!
lebanon 24
30/10/2021 04:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جثة على الرصيف منذ ساعات الصباح الاولى... ماذا يحصل في الدورة؟
lebanon 24
30/10/2021 04:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:00 | 2021-10-29
19:30 | 2021-10-29
19:01 | 2021-10-29
18:50 | 2021-10-29
18:43 | 2021-10-29
18:38 | 2021-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website