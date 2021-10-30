وصول رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الى المدينة الكشفية في عين زحلتا للمشاركة في المؤتمر العام الـ48 للحزب

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