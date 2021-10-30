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امين الجميّل لليوم السابع: رئتنا الاساسية الخليج والمملكة العربية السعودية وعلاقاتنا اساسية لضمان مصلحة لبنان منذ عشرات السنين وهذه العلاقات التاريخية لا يمكن التفريط بها

Lebanon 24
30-10-2021 | 02:55
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امين الجميّل لليوم السابع: رئتنا الاساسية الخليج والمملكة العربية السعودية وعلاقاتنا اساسية لضمان مصلحة لبنان منذ عشرات السنين وهذه العلاقات التاريخية لا يمكن التفريط بها
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30/10/2021 12:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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