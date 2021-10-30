امين الجميّل لليوم السابع: رئتنا الاساسية الخليج والمملكة العربية السعودية وعلاقاتنا اساسية لضمان مصلحة لبنان منذ عشرات السنين وهذه العلاقات التاريخية لا يمكن التفريط بها

Lebanon 24