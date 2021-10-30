ورقة "التقدمي" السياسية: إن الحزب رغم كل التحديات الداخلية لا يستطيع إلا أن يجدّد تأكيد التزامه القضية الفلسطينية قضية حق وعدالة معتبراً أن لا سلام حقيقياً في المنطقة دون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة والعادلة

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