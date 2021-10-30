ورقة "التقدمي" السياسية: ندعو الحزب الى المحافظة على ما تبقى من علاقات لبنانية عربية وتفعيلها لا سيما مع الدول التي شكلت سنداً لنا في أصعب ظروف الحروب والمحن

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