ورقة "التقدمي" الاقتصادية: لا بدّ من تأمين شبكة حماية اجتماعية تحد ولو مؤقتاً من وزر الأزمة التي أودت بما يزيد عن 60% من اللبنانيين تحت خط الفقر

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