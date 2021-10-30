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جنبلاط: نجحنا في فرض المحكمة الدولية مع حلفائنا العرب والغربيين بالرغم من الصعوبات لكن المعادلات الدولية وقفت أمام النظام السوري عاجزةً إن لم نقل متآمرة

Lebanon 24
30-10-2021 | 03:37
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