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جنبلاط: لا زلت بانتظار ترسيم الحدود الأمر الذي توافقنا عليه بالإجماع في حوار 2006 قبل العدوان الإسرائيلي كما آن الأوان لإلغاء وزارة المهجرين

Lebanon 24
30-10-2021 | 03:38
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